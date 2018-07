В мире |

Воздушное пространство над Бельгией было закрыто в четверг из-за компьютерного сбоя. Соответствующее сообщение, как предат ТАСС, размещено в Twitter компании Belgocntrol, которая управляет воздушным трафиком над территорией страны.

"Возникла проблема с загрузкой полетных данных. Мы работаем над ее решением. Дана команда всем бортам освободить воздушное пространство", - говорится в сообщении.

Позднее власти страны сообщили, что после полуторачасового компьютерного сбоя, во время которого воздушное пространство королевства было временно закрыто, полеты возобновились.

Первым рейсом, который совершил посадку в Брюсселе после открытия воздушного пространства, стал рейс компании Brussels Airlines из Москвы.

Временно были запрещены вылеты и посадки воздушных судов по всей стране. В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа подтвердили, что все рейсы в настоящее время перенаправляют в соседние страны - Нидерланды, Францию, Германию и Люксембург. Общее число перенаправленных рейсов по по стоянию на 17:30 по Центральноевропейскому времени составляло около 30.

Основными аэропортами в Бельгии являются Международный аэропорт Брюсселя и аэропорт "Брюссель-Шарлеруа".

