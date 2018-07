В мире |

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Евросоюз "обошел" США, наложив штраф на американскую компанию Google.

"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда превзошли США, но ненадолго!" — написал Трамп.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!