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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Евросоюз "обошел" США, наложив штраф на американскую компанию Google.

"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда превзошли США, но ненадолго!" — написал Трамп.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

18 июля Google оштрафовали на рекордную сумму в 4,3 млрд евро (около 5 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Европейская комиссия уверена, что компания использовала "антиконкурентные практики", связанные с операционной системой Android.

Компания обязывала производителей смартфонов на базе ОС Android предустанавливать на них продукты Google. Также Google специально приплачивала производителям и мобильным операторам, чтобы они устанавливали только один поисковик. Кроме того, компания запрещала использовать те версии Android, которые появились на базе открытого кода операционной системы.

Фото из Flickr/dorombach