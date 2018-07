В мире |

Президент США Дональд Трамп, спустя три дня после саммита в Хельсинки, поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить главу России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. «Обсуждения [этого вопроса] уже ведутся», — подчеркнула пресс-секретарь администрации главы США. Остальных подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не раскрыла.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.