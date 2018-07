В мире |

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денис Тен был убит грабителями в Алма-Ате. 25-летний казахстанский фигурист, который дважды завоевывал медали чемпионатов мира, пытался пресечь попытку преступников украсть зеркала со своего автомобиля, однако в ходе возникшей перепалки получил множество колото-резаных ран в область бедра правой ноги.

25-летний спортсмен скончался в больнице от потери крови. "Экстренная операция, консилиум лучших врачей, спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло", - сообщил министр спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Инцидент произошел в четверг около 15 часов дня по местному времени в одном из центральных районов города.

Известие о смерти Тена шокировало спортивную общественность, в особенности - мир фигурного катания, история которого не помнит подобных трагедий.

"От имени всех сотрудников федерации, российских спортсменов, тренеров и специалистов приносим самые искренние соболезнования семье фигуриста, его болельщикам, всему спортивному обществу Казахстана, - сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. - Это огромная утрата не только для национальной казахстанской команды, но и для всего мирового фигурного катания на коньках".

Тену 13 июня отметил день рождения

Накануне этого события в Астане состоялось ледовое шоу "Денис и Друзья", в котором приняли участие звезды фигурного катания со всего мира. Ледовое шоу фигуриста было посвящено празднованию 20-летия столицы Казахстана, а гости поздравляли Тена с его предстоящим праздником. Была в числе гостей и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая в свое время тренировала спортсмена.

"Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов", - сказала она.

"Мир фигурного катания шокирован"

Соболезнования родным, близким, всем, кто переживает эту утрату, принесли почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который возглавлял организацию во время Игр в Сочи, свои слова поддержки высказал и Международный союз конькобежцев (ISU). "Это просто шок и большая потеря для всего спорта, для всей нашей конькобежной семьи. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы нашли этих подлецов", - сказал председатель технического комитета ISU Александр Кибалко.

Тен по национальности являлся корейцем, потомком генерала Мин Гын Хо времен Корейской империи. В 2003 году он начал тренироваться в Москве, в группе российского тренера Елены Буяновой, которая пригласила его к себе в группу на турнире "Хрустальный конек". Под ее руководством он начал успешно выступать на юниорском уровне, и уже в 2010 году, в статусе одного из самых талантливых фигуристов перебрался в США, где начал работать под руководством Фрэнка Кэролла - тренера олимпийского чемпиона 2010 года Эвана Лайсачека.

Последующие годы стали самыми успешными в его карьере. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи на его счету также второе место на чемпионате мира 2013 года и третье - на чемпионате мира 2015 года.

Бронзовая награда Тена на Олимпийских играх в Сочи стала дебютной для фигурного катания Казахстана в истории Игр. Фигурист стал лишь пятым спортсменом в истории Казахстана, завоевавшим медаль на зимних Олимпиадах.

Поклонники Тена скорбят

Поклонники спортсмена не могут сдержать эмоции и делятся ими в соцсети Twitter.

Да в каком мы мире живем, где из-за блин зеркал умер человек ему было 25 , и ведь он так много не успел , и всего-то 5 часов назад он и не подозревая этого, выкладывал сториз обеда, блин , Денис Тен- кумир, лучший из лучших, rest in peace #DenisTen pic.twitter.com/wjB1xT90ne

I can't believe it... Такая потеря для всех нас...Вечная память...#DenisTen @Tenis_Den pic.twitter.com/xFEMizdccS