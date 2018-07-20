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Двое подозреваемых по «делу Скрипалей», личности которых якобы установила британская полиция с помощью системы распознавания лиц, уже покинули Великобританию, передает американский телеканал CNN.

Отмечается, что об их отъезде из страны стало известно по нескольким признакам. Так, британским военным на Кипре удалось перехватить закодированное сообщение на русском языке в Москву, в котором говорилось об их побеге из страны.

Также сообщается, что личности подозреваемых удалось установить благодаря камерам скрытого наблюдения с технологией распознавания лиц. Полицейские сопоставили кадры из аэропорта и из Солсбери.

По имеющейся информации, подозреваемые покинули Великобританию под вымышленными именами коммерческим авиарейсом. При этом источник отметил, что неясно, были ли отравители россиянами.

Ранее британская полиция опровергла информацию о том, что ей удалось установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей.