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Стоимость организации и проведения встречи президентов России Владимира Путина и США - Дональда Трампа в Хельсинки, по предварительным данным, превысила 4 млн евро.

Портал телерадиовещания Yle со ссылкой на министерство внутренних дел Финляндии сообщил, что согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплачивает расходы на его проведение.

На МВД пришлась большая часть расходов, примерно в 2,7 млн евро. Из них 2 млн евро потрачено на усиленную работу столичной полиции, остальное - на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы.

Оборонительным силам за помощь в охране министерство переведет 400 тыс. евро. В то же время здесь пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

Около 400 тыс. евро было потрачено на выплаты сотрудникам и солдатам-срочникам Оборонительных сил, обеспечивавшим охрану 16 июля. 10 тыс. евро стоила сауна и раздача финской клубники, а также гороха аккредитованным журналистам.

Второй по величине счет - порядка 1 - 1,15 млн евро - выставлен министерству иностранных дел. Наибольшая часть этих денег потрачена на аренду дворца "Финляндия" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

"МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро", - рассказывает начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Веса Хяккинен.

Еще почти 250 тыс. евро заплатит канцелярия президента Финляндии. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Трампа в соседнем гостевом доме правительства, за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

Таким образом, итоговая сумма затрат будет названа осенью.

Как сообщил ранее премьер-министр Юха Сипиля, президенты Путин и Трамп выразили удовлетворение организацией встречи.

Источник: interfax.ru

Фото из Flickr/Raj Bhardwaj