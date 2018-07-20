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Пост Земфиры о вокальных способностях исполнительницы Монеточки (20-летняя Елизавета Гырдымова) и внешности певицы Гречки (18-летняя Анастасия Иванова) спровоцировал скандал в Facebook. Артистка отказалась извиняться за свои слова, отметив, что послушала молодых певиц еще раз и не поменяла своего мнения.

«Мне не за что извиняться. Одна — некрасивая, вторая — многозначительная, но "пфф". Поболтаем через пару лет», — заявила она.

В следующем посте Земфира объявила, что готова ответить на вопросы фанатов, однако не будет давать интервью видеоблогеру Юрию Дудю, который ранее неоднократно предлагал ей это.

«Дудь — я не даю интервью. Вообще. Мне это не нужно, и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже», — написала она.

19 июля Земфира опубликовала в соцсетях пост, в котором раскритиковала исполнительниц Гречку и Монеточку.

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — написала артистка.

Земфира добавила, что голос у Монеточки «омерзительный».

Фото: flickr.com/Vadim Tsymbalyuk