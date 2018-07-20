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Итальянские карабинеры вернули похищенные в апреле прошлого года картины Рубенса "Святое семейство и святая Анна" и Ренуара "Девушки на лугу".

В середине июня правоохранители арестовали пятерых подозреваемых в краже двух картин. Похитители вышли на связь с двумя торговцами произведениями искусства, выдавая себя за израильского бизнесмена и раввина.

Мошенники заявили, что готовы заплатить за произведения 26 миллионов евро. В ходе встречи полотна были помещены в багажник машины, на которой мошенники скрылись от продавцов.

Расследование определило, что преступники собирались снова выставить их на рынок, но не успели перепродать.

Представитель управления карабинеров по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия, подлинность обеих картин еще предстоит установить.

Трое членов банды, в которую помимо итальянцев входил гражданин Хорватии, помещены под стражу. Еще двое, отец и сын, оказались под домашним арестом — по версии следствия, они помогали сообщниками транспортом и телефонами.

Источник: ria.ru