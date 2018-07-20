В США затонул туристический автобус-амфибия: 11 человек погибли
В мире | 20 июля 2018 года, 17:29
Не менее 11 человек погибли на озере в американском штате Миссури. Они находились на борту туристического автобуса-амфибии, затонувшего из-за ветрового волнения, вызванного мощным грозовым фронтом, прокатившимся по Среднему Западу Соединенных Штатов.
На борту автобуса-амфибии на озере Тейбл-Рок было около 30 человек, в том числе дети.
Семь человек госпитализированы, как сообщил представитель полиции, один из них получил тяжелые травмы. На озере работают водолазы, разыскивая пятерых человек, пропавших без вести. Спасательные работы продолжались и после наступления темноты.
Источник: bbc.com
Фото: pixabay.com