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Не менее 11 человек погибли на озере в американском штате Миссури. Они находились на борту туристического автобуса-амфибии, затонувшего из-за ветрового волнения, вызванного мощным грозовым фронтом, прокатившимся по Среднему Западу Соединенных Штатов.

На борту автобуса-амфибии на озере Тейбл-Рок было около 30 человек, в том числе дети.

Семь человек госпитализированы, как сообщил представитель полиции, один из них получил тяжелые травмы. На озере работают водолазы, разыскивая пятерых человек, пропавших без вести. Спасательные работы продолжались и после наступления темноты.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com