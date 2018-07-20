В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом (2)

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В мире | 20 июля 2018 года, 18:14

Неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса неподалеку от немецкого города Любека, в результате происшествия пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщает Lubecker Nachrichten.

По словам очевидцев, автобус был целиком заполнен людьми и направлялся в Травемюнде, когда один из пассажиров внезапно достал нож и напал на других. Водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы пассажиры могли убежать, после чего тоже был атакован.

Мужчина был задержан полицией. По данным издания, это выходец из Ирана в возрасте около 35 лет.

Отмечается, что двое из пострадавших были тяжело ранены. Погибших в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что в Канаде женщина с ножом атаковала пассажиров автобуса.

Фото из Flickr/xflensburger

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Главврач дурдомаменьше минуты назад
Тебе можно фсё.
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Саня35 минут назад
Можно я религиозную принадлежность зверька угадаю?
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