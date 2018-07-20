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США побили рекорд по продаже оружия иностранным государствам, продав в течение шести месяцев больше, чем за весь предыдущий год, сообщает Defense News.

В материале отмечается, что за два квартала США подписали контракты на сумму 46,9 млрд долларов о продажах оружия иностранным партнерам и союзникам. Такая статистика превышает цифры 2017 года, в котором американское оружие было продано на сумму 41,9 млрд долларов.

Глава управления по оборонному сотрудничеству и безопасности минобороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер сказал, что экспорт оборонной промышленности благоприятен для национальной безопасности страны, внешней политики, а также экономической безопасности.

Тем не менее, в ближайшем будущем могут возникнуть проблемы, пишет издание. Беспокойство вызвано американской экономической политикой, в частности, введенными тарифами США в отношении других стран.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией о возможной продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Патриот", чтобы помешать Анкаре с переговорами по российским ЗРК С-400.

Фото из Flickr/Legoboy12465