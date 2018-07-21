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Компания Google на протяжении двух последних лет занята разработкой новой мобильной операционной системы, которая в перспективе сможет заменить Android. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый проект получил название Fuchsia (рус. "Фуксия"), и разработчики Google создают ее "с нуля". Эта ОС должна превзойти Android по многим показателям, особенно в сфере голосового взаимодействия с широким спектром устройств — от ноутбуков до крошечных сенсоров, имеющих доступ в интернет.

Сообщается, что Fuchsia будет постепенно внедряться в гаджеты в течение следующих трех лет. Эксперты из Google надеются, что через пять лет она сможет заменить ОС Android, которая установлена на 80% устройств по всему миру.

Фото из Flickr/etnyk