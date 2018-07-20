В мире |

Мужчина утонул после прыжка с водопада в Эквадоре во время съемок клипа рэпера Don Day. Попавший в кадр человек не имел отношения к съемочной группе и созданию ролика, передает Daily Mail.

Свидетели произошедшего заявили, что погибший принадлежал к туристической группе. Его опознали как 33-летнего Карлоса Понтуна. Турист решил спрыгнуть с водопада, посчитав это приключением, и не обратил внимания на предостережения.

Члены съемочной группы хип-хоп-исполнителя Don Day, записывавшего клип на композицию Hablando con la Luna, бросились на помощь туристу, но не смогли его спасти.

Отмечается, что съемки музыкального видео были приостановлены.

Фото из Flickr/Tom Hall