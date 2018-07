В мире |

Пользователи Twitter восхитились оптической иллюзией, представленной профессором Техасского университета в Эль‐Пасо Дэвидом Новиком.

На картинке за цветными горизонтальными полосами изображены несколько кругов, которые кажутся разноцветными. Однако на самом деле все фигуры окрашены в бледно-абрикосовый цвет, что можно увидеть, открыв изображение на весь экран.

Новак назвал иллюзию "конфетти". В комментариях к посту некоторые пользователи попробовали самостоятельно сделать подобные изображения.

Here's a second confetti illusion. All the dots in the background are the same color (RGB 248, 205, 172) but are perceived as four different colors. Like all Munker illusions, this is affected by image size. If the illusion isn’t clearly apparent, try shrinking the image. pic.twitter.com/VXjtbIovhm