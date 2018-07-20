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Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, вышел из больницы.

Его подруга Дон Стерджесс, получившая, как полагают, значительно более серьезную дозу отравляющего вещества, скончалась около двух недель назад. Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4 марта Сергея и Юлии Скрипалей с помощью "Новичка".

В четверг появилась информация, что британской полиции удалось установить подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщило агентство Пресс ассошиэйшн со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, в Скотленд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.

"Следователи предполагают, что им удалось установить подозреваемых в нападении с применением "Новичка", благодаря камерам наблюдения и сверить полученные данные с информацией о том, кто въехал в страну примерно в это время", - цитирует PA слова своего источника в полиции.

Согласно этим данным, следователи уверены, что подозреваемые - россияне.

Ранее стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое человек неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов. Об этом рассказал Би-би-си брат Чарли Роули, пообщавшийся с ним, когда тот еще находился в больнице.

По словам Мэтью Роули, поговорив с братом по телефону, он едва узнал в нем того человека, которого знал раньше, настолько сильно отравление переменило его. Ранее врачи предупреждали, что жертвы отравления "Новичком" в Эймсбери, если и выживут, скорее всего, уже не смогут восстановить здоровье полностью.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином. Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей.

Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля. Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджес, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.

Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджес распылила вещество прямо себе на кожу, рассказал источник.

10 июля стало известно, что Роули пришел в сознание, на следующий день врачи объявили, что он более не находится в критическом состоянии.

Фото из Flickr/Hamza Bashir Ahmad