Британия выделила на Brexit 3 миллиарда фунтов (4)
В мире | 21 июля 2018 года, 13:23
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что на подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов.
"Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения. Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit 3 млрд фунтов", — написал Хаммонд в твиттере.
Он отметил, что данная сумма не является окончательной.
Британия выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года.
Ранее представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил, что договор об условиях выхода Великобритании из состава ЕС должен быть подготовлен до октябрьского саммита.
Фото из Flickr/Steve Maskell
Источник: Газета.ru
Govorjat zemessargi, čto amerikanskije soldati boļše bojatsja latvijskih zemessargov. Takže bojatsja i praviteļstvo Latviji.
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Funt bez reaļnogo pokritija. OBĻIGACIJI.
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Skaidri redzams ka šo tekstu nav rakstījis Latviešu Patriots, bet gan to nozadzis pretīgs nelatvietis un Kremļa trollis.
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