Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч (5)
В мире | 21 июля 2018 года, 14:46
Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила мяч, который ему подарил президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
По информации Business Insider, это стандартная процедура для всех подарков, которые вручают президенту Америки.
Во время совместной пресс-конференции Путин вручил Трампу мяч, который накануне был на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира от России к Катару.
Американский президент отдал презент жене и заявил, что это станет подарком его сыну Барону.
Трамп в ответ вручил президенту России майку нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Фото из Flickr/Raj Bhardwaj
Источник: Газета.ru
Главное отпечатки пальцев взяли Владимира, теперь не скроется.
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