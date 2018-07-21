Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч (5)

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В мире | 21 июля 2018 года, 14:46

Служба безопасности президента США Дональда Трампа проверила мяч, который ему подарил президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".

По информации Business Insider, это стандартная процедура для всех подарков, которые вручают президенту Америки.

Во время совместной пресс-конференции Путин вручил Трампу мяч, который накануне был на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира от России к Катару.

Американский президент отдал презент жене и заявил, что это станет подарком его сыну Барону.

Трамп в ответ вручил президенту России майку нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Фото из Flickr/Raj Bhardwaj

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
леди гагА2 часа назад
Главное отпечатки пальцев взяли Владимира, теперь не скроется.
1
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Ж3 часа назад
Кино и суки,уже не за горами
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Ups1 час назад
Срань кастрюлеголовая-она и в Латвии срань
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