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Из-за аварии, которая произошла семь лет назад на атомной станции в японской префектуре Фукусима, в калифорнийском вине вырос уровень радиоактивных частиц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования специалистов французского Национального центра научных исследований (CNRS).

Авторы исследования — Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер — проанализировали пробы серии калифорнийских красных и розовых вин, произведенных из винограда урожая 2009–2012 годов.

Анализ проводился методом низкофоновой гамма-спектрометрии, которая, по словам ученых, в итоге превратила образцы "в пепел". В нем обнаружился цезий-137 — так называемый радиоцезий (техногенный изотоп, который образуется при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии).

Руководитель исследования подчеркнул, что изученные ими с коллегами образцы вина, несмотря на наличие радиоцезия, не представляют угрозы здоровью потребителей: концентрация радиоактивных частиц "очень низка, намного ниже природного уровня радиации по всему миру".

Фото из Flickr/Mark H. Anbinder