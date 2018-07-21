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Специалисты подразделения химзащиты Скотланд-Ярда осматривают общественные туалеты парка Queen Elizabeth в британском городе Солсбери, где в марте были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

СМИ считают, что это следственные действия по второму отравлению — в расположенном поблизости городе Эймсбери, где от воздействия нервно-паралитического вещества пострадали 44-летняя Дон Стерджес (скончалась) и 45-летний Чарльз Роули (выписан из больницы).

Следователи считают, что они отравились что специалисты работают в туалетах в костюмах химзащиты и противогазах.

Следователи считают, что они отравились "Новичком" именно в парке Queen Elizabeth. Телеканал Sky News отмечает, что специалисты работают в туалетах в костюмах химзащиты и противогазах.

По неофициальным данным, к Стерджес и Роули попал флакон с остатками отравляющего вещества, использованного при покушении на Скрипаля. Британские СМИ со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде утверждают, что женщина подушилась содержимым флакона, как парфюмом, поэтому и получила сильное отравление. Мужчина просто находился рядом, поэтому пострадал не так серьезно.

Поскольку в деле фигурирует флакон из-под духов, Скотланд-Ярд предположил, что отравительницей была женщина — агент российской военной разведки.

Фото из Flickr/USAF Civil Engineers