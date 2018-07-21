Трамп проигнорировал составленный для него план беседы с Путиным (1)
Президент США Дональд Трамп проигнорировал советы своих приближенных по поводу переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
В частности, были проигнорированы рекомендации советников по вопросам о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году.
WSJ утверждает, что перед встречей в Хельсинки помощники и советники Трампа составили для него план беседы с Путиным по этой теме. «Это был хорошо подготовленный план. К сожалению, он его не реализовал», — констатировал источник в Белом доме.
В частности, они предлагали ссылаться на обвинительное заключение Минюста США по 12 российским разведчикам, которым вменяют организацию хакерских атак на серверы Демократической партии США и последующий "слив" информации в соцсети и СМИ.
Советники Трампа рассчитывали, что он будет оперировать обвинительным заключением американского министерства юстиции как доказательством, но президент США "сделал ровно противоположное".
На итоговой пресс-конференции после переговоров с Путиным Трамп заявил: "Все эти 12 или там 14 человек — это не имеет никакого отношения к выборам, ибо они признали, что эти люди не связаны с избирательной кампанией. Мне неприятно то, что над этим есть какое-то облако. Мы победили, важно, что нет никакого сговора".
Фото из Flickr/Donq question