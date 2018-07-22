Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (4)

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В мире | 22 июля 2018 года, 10:09

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF) россиянина Мурата Гассиева.

Бой состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

Победитель стал обладателем четырех титулов чемпиона мира - по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), ему был вручен Кубок Мухаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье.

Фото: facebook.com/Alexanderusyk/

Комментарии 4
Факт7 минут назад
Донбасс большой, это бантустаны ДЫР-ЛЫР малы, всего лишь 1/4 Луганской и Донецкой областей Украины, ВСУ в 10 минутах езды от центра Донецка, который снабжают водой, жалея несчастных жителей его, причем бесплатной.
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uhu22 минуты назад
щас хохлатые налетят, будут спорт с политикой мясить, скаклы они и в африке скаклы
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yes24 минуты назад
вусраинские наркаманы и алканафты не могут маленький донбасс вернуть
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