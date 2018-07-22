Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (4)
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской ассоциации (IBF) россиянина Мурата Гассиева.
Бой состоялся в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.
CONGRATULATIONS @usykaa!!— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 21 июля 2018 г.
Unified Champion of the World & the inaugural @MuhammadAli Trophy winner!! #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/wFeLrIwSGU
Победитель стал обладателем четырех титулов чемпиона мира - по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), ему был вручен Кубок Мухаммеда Али.
Ранее сообщалось, что Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье.
Фото: facebook.com/Alexanderusyk/