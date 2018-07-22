На Кубе хотят разрешить однополые браки (7)

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В мире | 22 июля 2018 года, 11:23

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы в субботу, 21 июля, начал заседание по рассмотрению и утверждению новой конституции страны.

В проекте нового основного закона говорится, что "брак - это добровольный союз между двумя людьми" без указания их пола, действующая конституция определяет брак как союз между мужчиной и женщиной.

Секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, представляя депутатам проект новой конституции, напомнил, что однополые браки легализованы более чем в 20 странах.

Заседания парламента по новой конституции должны завершиться 23 июля, после одобрения документа депутатами он будет вынесен на референдум. Действующая конституция Кубы была принята при Фиделе Кастро в 1976 году.

Гомосексуалы на Кубе долгое время подвергались гонениям и дискриминации, Фидель Кастро в 2010 году признал эти действия несправедливыми. Одна из ведущих защитниц прав ЛГБТ на Кубе - дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла. Она депутат парламента, а также глава Национального центра сексуального воспитания.

Фото: flickr.com/Cuba Solidarity Campaign

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 7
1234561 час назад
А рано или поздно,сделают! Властям ибо срать на мнение народа,как сейм решит,так и будет,спасибо латышам за такую власть! За Рынькой не заржавеет,думаю Гей парад этим летом,это только начало)
3
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Nitj1 час назад
:) Tam po uskorennomu planu...
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Charly1 час назад
Ну вот, а у нас некоторые удавиться готовы или сделать харакири, только чтобы этого не было...
6
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