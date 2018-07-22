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Около 800 волонтеров гуманитарной организации "Белые каски", а также члены их семей были в воскресенье, 22 июля, эвакуированы Израилем из южных районов Сирии в Иорданию. Причиной эвакуации стала активность сирийских правительственных войск на юго-западе страны.

Как следует из заявления армии Израиля, войска завершили гуманитарную миссию по спасению "членов сирийской гражданской организации и их семей" в связи с непосредственной угрозой их жизням. Волонтеров перевезли в "соседнюю страну", а сама эвакуация прошла по запросу США и нескольких европейских стран, говорится в сообщении.

В свою очередь, иорданское агентство Petra сообщило, что королевство уполномочило ООН организовать проход 800 сирийских граждан через Иорданию для дальнейшего размещения в западных странах. Сначала волонтеров разместят в закрытой зоне в Иордании, а в течение трех месяцев их должны отправить в Великобританию, Германию или Канаду.

В Германии примут 50 "Белых касок"

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) подтвердил газете Bild, что Германия готова принять у себя 50 волонтеров "Белых касок". По словам министра, "Белые каски" с начала сирийского конфликта спасли больше 100 тысяч человек.

"Веление человечности заключается в том, чтобы многие из этих смелых людей, оказывавших первую помощь, нашли защиту и убежище, в том числе и в Германии", - отметил Мас.

Кто такие "Белые каски"

"Белые каски", также известные как "Сирийская гражданская оборона" - сирийская волонтерская организация, спасающая людей на подконтрольной повстанцам территории Сирии. По данным самой организации, которую правительство Сирии считает террористической, ее волонтерам удалось спасти более 70 тысяч человек.

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.