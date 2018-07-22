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Официальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году, получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр-2020.

Имена талисманов были выбраны по итогам голосования учеников японских школ, которое проводилось с декабря по февраль. Талисман Олимпиады получил имя Мирайтова, оно состоит из двух японских слов — "мирай" (будущее) и "това" (вечность).

Имя талисмана Паралимпиады — Сомэйти — производное от названия одного из видов цветущей сакуры и созвучно английскому so mighty (такой могущественный).

Фигурки в стиле аниме были выбраны талисманами в феврале этого года. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские — с 25 августа по 6 сентября.