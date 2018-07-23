Половина жителей США не одобрила поведение Трампа на встрече с Путиным (7)

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В мире | 23 июля 2018 года, 07:45

Только 33% опрошенных американцев одобрительно восприняли то, как себя вел президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, в то время как 50% не одобрили, свидетельствуют данные опубликованного в воскресенье совместного опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Остальные опрошенные заявили, что у них нет мнения по этому поводу.

При этом 56% респондентов сказали, что они не одобряют то, что Трамп выразил сомнение в заключениях американской разведки о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. И только 29% поддержали Трампа в его сомнениях.

Согласно опросу, 40% респондентов посчитали, что Трамп зашел "слишком далеко" в своей поддержке Путина. Среди этих респондентов в основном были демократы, либералы и выпускники вузов. Однако 35% респондентов сказали, что он вел себя правильно, а еще 15% сказали, что Трамп недостаточно поддержал Путина. У остальных не было никакого мнения.

В телефонном опросе, который проводился 18-20 июля, приняли участие 464 взрослых американцев.

Как сообщалось ранее, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президентов России и США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил жесткость в вопросе так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Фото: flickr.com

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 7
yes1 час назад
Анжела ты даже своего президента выбрать не можешь, а в чужой огород лезишь. Я тебе могу сказать почему ты не можешь избирать в Латвии своего президента, потому что они тебя держат за дурачку, ну глупые вы
3
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Домовой1 час назад
Якобы опрос проводили те газеты, которые Дональд Трамп называл фэйковыми. Какая газета, такие и " результаты опроса ". Тем более, что большинство американцев вообще газет не читают и не интересуются новостями что творится в мире. Их больше всего интересуют местные проблемы и новости. А статистика опросов уже давно превратилась в ПРОДАЖНЫЙ БИЗНЕС в пользу заказчика. " Кто заказывает музыку тот и танцует девушку ".
1
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Ун1 час назад
Ну и что? У нас тоже больше половины не поддерживают существующее стадо. А что делать?
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