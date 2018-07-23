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Британские следователи показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого, который может быть причастен к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

Издание утверждает, что полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух наемных убийц, попавших в объективы камер наружного наблюдения, злоумышленники были направлены в Великобританию для отравления Скрипалей, а после вернулись в Россию.

"Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если видел, то где", - сказал 28-летний Джош Харрис, который жил в Солсбери в одном общежитии с 44-летней Дон Стерджес, еще одной пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом.

"Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", - добавил он.

Газета при этом не публикует фотографию подозреваемого, которого разыскивает полиция. В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС не смогли прокомментировать появившуюся в Daily Mail информацию.

"У нас нет комментариев по этой теме", - сказала представитель полиции.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии.

Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились "Новичком" - тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипели.

8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице, Роули же 20 июля был выписан.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.