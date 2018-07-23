В США создан спецотдел по борьбе с кибератаками из России (2)

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В мире | 23 июля 2018 года, 08:31

В американских спецслужбах создан отдел по борьбе с кибератаками из России, заявил директор Агентства национальной безопасности Пол Накасон. По его словам, "маленькая российская группа" займется устранением угрозы со стороны России.

Как именно устроено новое подразделение, Накасон не сказал. Он сделал заявление о создании группы по предотвращению российских кибератак в субботу, 21 июля, на форуме по компьютерной безопасности в Аспене. На выступление обращает внимание издание Bloomberg.

Директор АНБ одновременно возглавляет и так называемое киберкомандование - подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями различного характера. По словам Накасона, создание отдельной группы для противодействия России в киберпространстве отвечает тому, как работали американские спецслужбы последние несколько лет.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Шёл бы ты ...1 час назад
... поработал. Латвия ждёт твои налоги.
1
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Patriot1 час назад
Tàtad ASV specdienesti ne pàràk ieklausàs Trampa slavas dziesmàs Putinam un lieliski saprot, ka Kremlim un Putinam ticèt nevar.
6
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