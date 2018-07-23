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В американских спецслужбах создан отдел по борьбе с кибератаками из России, заявил директор Агентства национальной безопасности Пол Накасон. По его словам, "маленькая российская группа" займется устранением угрозы со стороны России.

Как именно устроено новое подразделение, Накасон не сказал. Он сделал заявление о создании группы по предотвращению российских кибератак в субботу, 21 июля, на форуме по компьютерной безопасности в Аспене. На выступление обращает внимание издание Bloomberg.

Директор АНБ одновременно возглавляет и так называемое киберкомандование - подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями различного характера. По словам Накасона, создание отдельной группы для противодействия России в киберпространстве отвечает тому, как работали американские спецслужбы последние несколько лет.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com