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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля признался американскому лидеру Дональду Трампу, что читал его книгу "Искусство сделки" (The Art of the Deal) и пользуется описанными в ней тактиками. Об этом сообщает портал Axious.

Согласно информации журналистов, в ходе беседы Трамп обратился к Макрону с требованием склонить страны Евросоюза к переговорам с США по вопросам торговли. Французский президент ответил, что не поддержит переговоры "под угрозами", ведь сам же Трамп не рекомендовал так поступать в своей книге об искусстве переговоров.

"Я читал "Искусство сделки". Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах", — заявил он.

США ввели пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (на 10%) из ЕС, Канады и Мексики. В ответ на это страны ЕС ввели сборы на американские товары, такие как апельсиновый сок, бурбон, джинсы, мотоциклы, катера, яхты и изделия из стали. 22 июля власти Франции заявили о начале торговой войны с США.