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Некоммерческая правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, оценивающего количество людей, подвергающихся различным формам рабства.

При составлении Global Slavery Index организация использовала данные о 167 странах мира и более чем 71 тысяче респондентов. В рейтинг попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключенные, работающие по месту отбывания наказания, так как по сути они работают недобровольно.

По данным Walk Free, во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству. Причем 71% из них составляют женщины.

Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В топ-10 рейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

По данным Walk Free, наибольшее внимание борьбе с современным рабством уделяют Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Бельгия, Хорватия, Испания, Норвегия, Португалия и Черногория.

Global Slavery Index не раз подвергался критике из-за недостаточной достоверности. Эксперты высказывали сомнения в методах подсчета, используемых организацией. Кроме того, по словам специалистов, у составителей рейтинга отсутствует четкое понимание термина "современное рабство", а его формулировка меняется из года в год.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com