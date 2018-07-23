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Неизвестный открыл огонь из пистолета в центре Торонто, убив молодую женщину и ранив еще 13 человек.

По сообщению полиции, тяжело ранена девочка восьми или десяти лет. Нападавший был застрелен полицией.

Инцидент произошел на Данфорд-авеню вечером в воскресенье около 22.00 по местному времени. В это время в этом районе города было много людей.

Мотивы стрелявшего, который в качестве мишени выбрал ресторан, остаются неясными.

На видеозаписи, опубликованной канадскими СМИ, видно, как белый человек в кепке и с рюкзаком останавливается на тротуаре напротив входа в ресторан и достает пистолет, после чего начинает стрелять.

Некоторым из пострадавших была оказана медицинская помощь на месте, другие доставлены в местные больницы. Полиция разыскивает очевидцев инцидента.

Что именно произошло?

Около 10 часов вечера в полицию поступили первые звонки с места инцидента - площади с фонтаном, которая популярна среди местных жителей и в это время была заполнена гуляющими людьми.

Нападению подверглись по крайней мере два кафе или ресторана, но пострадали посетители греческого ресторана "Деметра".

Очевидцы сообщают, что слышали серию выстрелов с перерывами между ними.

По словам одного из них, он слышал 20-30 выстрелов. По словам водителя Джима Мелиса, белый человек в кепке и повязке на лице стрелял из пистолета в витрину кафе.

Этот человек выскочил на дорогу перед машиной Мелиса, перебежал ее, а затем достал пистолет.

Парамедики прибыли на место происшествия через несколько минут.

Что известно о нападавшем?

Джессика Янг, которая работает в кафе Second Cup, говорит, что видела лицо стрелявшего за секунду до того, как тот открыл огонь.

"Я посмотрела наружу и увидела его сквозь стекло , - рассказала она репортеру газеты Toronto's Star. - Он заметил меня и мою коллегу и начал стрелять сквозь стекло. На нем была черная бейсбольная кепка, он был одет в темную одежду. Кажется, он был белым и с короткой бородой, больше я ничего не разобрала".

Подобные вооруженные нападения случаются в Канаде гораздо реже, что в США, однако в Торонто число случаев применения огнестрельного оружия за период с 2014-го по 2017-й годы более чем удвоилось - со 177 до 395 случаев.

Фото из Flickr/Larry Thorne