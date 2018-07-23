В мире |

Сотрудники Университета Аделаиды в Австралии разработали технологию мгновенной зарядки смартфонов, сообщает ABC News.

Благодаря замене стандартной батареи на квантовое устройство — супербатарею — гаджет можно зарядить менее чем за секунду. На данный момент супербатарея доступна для установки только на iPhone, однако в принципе технологию можно использовать в любых небольших электронных устройствах, включая часы и iPad.

В основе технологии лежит феномен квантовой запутанности, пояснил один из разработчиков, доктор наук в области квантовой физики Джеймс Квач: "Квантовая механика имеет дело со взаимодействиями на самых микроскопических уровнях, где вы получаете особые возможности, которые позволяют нарушать законы обычной физики. Один из таких феноменов — запутанность"1.

Данных о сроках появления технологии на рынке и возможной стоимости такой супербатареи пока нет.

Фото из Flickr/Steve Rhodes