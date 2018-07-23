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Десятки тысяч израильтян приняли участие в акциях протеста против закона, лишающего однополые пары и одиноких мужчин возможности завести детей.

Акции прошли в Тель-Авиве на площади Ицхака Рабина и в Иерусалиме. Протестующие в Тель-Авиве частично перекрыли движение на одной из главных автомагистралей города. Сообщается, что полиция задержала несколько человек.

Это одна из самых массовых манифестаций в Израиле в последние годы.

В среду парламент Израиля голосовал за законопроект, предполагавший наделение правами на суррогатное материнство сразу нескольких категорий людей: одиноких женщин; женщин, по ряду причин неспособных родить ребенка; одиноких мужчин и однополых пар.

Положительное решение было вынесено только по первым двум пунктам, касающихся женщин.

Ранее только официально состоящие в браке гетеросексуальные пары имели право на суррогатное материнство.

Принятый закон также предусматривает частичное государственное финансирование программы суррогатного материнства.

"Мы пришли сюда, чтобы сказать правительству - хватит. Мы хотим равных прав для каждого человека", - цитирует Рейтер одного из протестующих на площади Ицхака Рабина Оза Дани.

По словам демонстрантов, гей-пары, желающие завести детей, вынуждены искать помощи заграницей и платить огромные суммы суррогатным матерям в других странах.

Ряд израильских компаний заявили, что готовы финансово поддержать однополые пары, если будет принят соответствующий закон.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам неоднократно заявлял, что выступает за наделение однополых пар и одиноких мужчин всеми правами в вопросе суррогатного материнства.

Однако в ходе голосования на прошлой неделе он проголосовал против, сказав, что иначе парламент мог бы заблокировать весь законопроект.