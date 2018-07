В мире |

Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье, 22 июля, предостерег США от войны с Тегераном и потребовал "не кусать льва за хвост". Президент США ответил в "Твиттере" постом с угрозами, написанным только заглавными буквами.

Хасан Роухани обратился к США во время беседы с иранскими дипломатами. "Америка должна знать, что перемирие с Ираном - это мать всех перемирий, а война - мать всех войн", - заявил Роухани. Он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, и потребовал "не кусать льва за хвост, ведь это приведет только к сожалениям".

Дональд Трамп ответил меньше чем через сутки. В ночь на 23 июля он опубликовал в "Твиттере" запись, обращенную к Роухани - и целиком написанную заглавными буквами.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!