В мире |

В Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО - участниц программы "Партнерство ради мира". В порт зашли сразу шесть кораблей.

"В порт Одессы сегодня, 23 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО N2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)", - сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.

Вторая морская постоянная группа (SNMG 2) зашла в составе флагманского голландца F804 De Ruyter, румынского F221 Regele Ferdinand и турецкого F242 Fatih. Вторая минно-тральная группа (SNMCMG 2) состоит из флагмана - немецкого корабля обеспечения А513 Rhein, турецкого охотника за минами M269 Anamur и румынского M25 Lt. Lupu Dinescu ("Лейтенант Лупу Динеску").

Первым, в 7:00, прибыл "Фатих", он пришвартовался к причалу N19. Голландский фрегат стал в 8:30 у 18-го причала. Румынский фрегат "Принц Фердинанд" пришвартовался бортом к голландцу, а немецкий "Рейн" - бортом к турецкому фрегату. Охотник за минами "Анамур" расположился на 20-м причале. Там же встал румынский тральщик, сообщает "Думская".

Уже состоялось заседание иностранной делегации с командующим Военно-морских сил ВС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко. Стороны подчеркнули важность сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения повышения взаимосовместимости и укрепления безопасности в Черноморском регионе. Завершилась встреча обменом сувенирами.

В конце прошлой недели в западной части Черного моря завершились многонациональные учения Sea Breeze 2018. В них принимали участие военнослужащие 19 стран, отмечает "Европейская правда".

18 января 2018 года Рада одобрила допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений.