Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился гигантский камень (5)
В мире | 23 июля 2018 года, 17:36
Камень весом в 100 килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.
Валун упал на на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал, хотя камень раскололся возле одной из молившихся женщин.
Symbolic of Prophecy: Ancient Stone Falls From Israeli’s Western Wall https://t.co/ts9KM1vDlh pic.twitter.com/S8Hh4cABgS— World Events and the Bible (@WorldEventBible) 23 июля 2018 г.
Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил случившееся чудом, однако заявил, что потребует от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий.
Фото: flickr.com/Juan Pablo de la Cruz Gutierrez
Источник: ПОЛИТ.РУ
Кругом, одни евреи и вдруг, камни безхозные - не порядок!
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Нифига себе чудо! Камни падают не из-за чуда, а от разрушения этой стены. Лишнее подтверждение, что время есть, а Бога нет.
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Еврейский народ, вот уже пять тысячелетий, живёт в ожидании пришествия мессии. Стена плача это часть городской стены древнего Иерусалима, с замурованными вратами. Если я ничего не путаю, то пришествие мессии состоится именно тогда, когда откроются эти врата. Возможно Мы станем свидетелями величайшего события в истории человечества.
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