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Камень весом в 100 килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Валун упал на на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал, хотя камень раскололся возле одной из молившихся женщин.

Symbolic of Prophecy: Ancient Stone Falls From Israeli’s Western Wall https://t.co/ts9KM1vDlh pic.twitter.com/S8Hh4cABgS — World Events and the Bible (@WorldEventBible) 23 июля 2018 г.

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил случившееся чудом, однако заявил, что потребует от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий.

Фото: flickr.com/Juan Pablo de la Cruz Gutierrez