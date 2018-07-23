Из Стены Плача в Иерусалиме вывалился гигантский камень (5)

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В мире | 23 июля 2018 года, 17:36

Камень весом в 100 килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Валун упал на на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал, хотя камень раскололся возле одной из молившихся женщин.

Мэр Иерусалима Нир Баркат объявил случившееся чудом, однако заявил, что потребует от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб, чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий.

Фото: flickr.com/Juan Pablo de la Cruz Gutierrez

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 5
Странно2 часа назад
Кругом, одни евреи и вдруг, камни безхозные - не порядок!
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Свидетель1 час назад
Нифига себе чудо! Камни падают не из-за чуда, а от разрушения этой стены. Лишнее подтверждение, что время есть, а Бога нет.
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Eyewitness1 час назад
Еврейский народ, вот уже пять тысячелетий, живёт в ожидании пришествия мессии. Стена плача это часть городской стены древнего Иерусалима, с замурованными вратами. Если я ничего не путаю, то пришествие мессии состоится именно тогда, когда откроются эти врата. Возможно Мы станем свидетелями величайшего события в истории человечества.
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