В мире |

Запись песни I Never Dreamed в исполнении 16-летнего Дэвида Боуи была случайно обнаружена в старой хлебной корзине. Уже этой осенью неожиданную находку выставят на аукцион. Стартовая цена — £ 10 000.

Как сообщает британская газета The Guardian, демозапись нашел на своем чердаке один из музыкантов The Konrads — с этой группой Дэвид Боуи начинал карьеру. Барабанщик Дэвид Хэдфилд рассказывает, что композиция I Never Dreamed была подготовлена для прослушивания в звукозаписывающей компании Decca Records. Там Боуи получил отказ: компания не увидела потенциала в юном исполнителе, который вскоре стал одним из самых популярных музыкантов XX века.

Хэдфилд вспоминает, что рекламный агент, который, кстати, в то время занимался еще одной молодой группой — The Rolling Stones, попросил их записать демоверсию любой композиции. Музыканты подготовили несколько треков, но именно барабанщик выбрал песню I Never Dreamed.

«Я предложил, чтобы мы исполнили I Never Dreamed — она была самой сильной из всех композиций. Кроме того, я решил, что Боуи сможет сделать это лучше всех нас. Так I Never Dreamed стала первой песней, которую Дэвид записал 55 лет назад, — продолжает Хэдфилд. — Других демо, где Боуи выступал бы в качестве лидера, нет. Сначала Decca Records отказала нам, а когда все-таки дали шанс на прослушивание, солистом уже был Роджер Феррис».

В хлебной корзине, когда-то принадлежавшей родственнику барабанщика The Konrads, кроме записи были обнаружены старые фотографии, рекламные скетчи, письма и чеки.

Осенью музыкальная находка будет выставлена на аукцион Omega за £ 10 000. Специалист по продаже предметов искусства Пол Феируэзер назвал запись «совершенно уникальным экспонатом, который несет в себе большую историческую ценность, будучи самым ранним свидетельством того, как начинающий музыкант превратился в суперзвезду».

Кстати, личная коллекция Дэвида Боуи, в которую входили работы Фрэнка Ауэрбаха и Дэмиена Херста, собрала на двухдневном аукционе Sotheby's £ 33 млн, что превысило первоначальную оценку экспертов более чем в два раза.

Дэвид Боуи начал музыкальную карьеру в 1960-е годы. В 2000-е британский журнал New Musical Express признал его самым влиятельным музыкантом столетия. На протяжении карьеры Дэвид не раз лидировал в списках мировых хит-парадов и дружил и сотрудничал с крупнейшими рок-звездами. В январе 2016 года Боуи представил альбом Blackstar, а два дня спустя скончался от рака печени, с которым боролся на протяжении последних полутора лет жизни. Посмертно, в феврале 2017-го, ему была присуждена премия Brit Awards как «Лучшему британскому артисту».

Фото: flickr.com/Mariska Caroline