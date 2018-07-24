В мире |

В финальном сезоне сериала "Игра престолов" не будет знакомых зрителям персонажей, пишет газета Metro.

Действие восьмого сезона сериала будет разворачиваться за тысячу лет до событий, описывавшихся в предыдущих частях. Сценарий проекта основан на двух ранее не опубликованных частях "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина.

По данным журнала The Hollywood Reporter, в приквеле будет рассказано о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса и зарождении дома Старков.

Сериал "Игра престолов" получил популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Картину снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019-го. Сейчас на счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".