WSJ: российские хакеры могут отключить электроэнергию в США (8)
В мире | 24 июля 2018 года, 07:41
В министерстве внутренней безопасности США заявили, что якобы российские хакеры получили доступ к американским энергосетям и могут отключить электроэнергию. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как утверждают в ведомстве, группа хакеров "Стрекоза", которую в министерстве и в ФБР считают российской, смогла проникнуть в защищенные и изолированные сети американских компаний, отвечающих за электроснабжение.
По словам главы департамента по анализу систем промышленной безопасности ведомства Джонатана Гомера, речь может идти о сотнях предприятий, при этом некоторые из них могут не знать о действиях хакеров.
Фото из Flickr/Global Data Entry Solutions
Источник: Газета.ru
Скрипалевые припадки продолжаются.
210
Ответить
Дебильнеe latviesu patriota,САНЬКА и нашего правительства я ещё не видел никогда.
17
Ответить
Пиндосы и гейропейцы просто идиоты. Вообще надоела вся эта дребедень. Дебилы соревнуются кто из них более дебильнее.
16
Ответить
Показать все (8)