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В американском городе Сент-Луис водитель такси Джейсон Гаржак без разрешения снимал своих пассажиров и транслировал эти видео в Twitch. Сервисы Uber и Lyft прекратили работу с Гаржаком, несмотря на то, что в штате Миссури такие трансляции не запрещены. Историю рассказало местное издание The St. Louis Post-Dispatch.

Издание отмечает, что мужчина с марта этого года совершил около 700 поездок и почти все стримил на Twitch. За это время Гаржак успел подвезти детей, пьяных студентов, общественных деятелей, например, местного ведущего новостей, и многих других жителей и гостей города. Пользователи могли увидеть, как пассажиры обсуждают свои проблемы, видеть их лица и адреса.

Пассажирам, которые замечали камеру, водитель говорил, что она установлена «для безопасности». После жалоб пользователей Uber и Lyft выпустили обращения, в которых отметили, что в штате Миссури запись разрешена, если одна из сторон на нее согласна.

Аккаунт Гаржака на Twitch в субботу был удален. На водителя были подписаны около 4,5 тыс. пользователей, среди которых около ста платили по пять долларов в месяц за стримы.

Источник: daily.afisha.ru

Фото: flickr.com/Can Pac Swire