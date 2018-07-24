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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Вашингтон может ввести пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС, передает ТАСС. Переговоры с Юнкером назначены на в среду, 25 июля.

Президент высказался об отношениях с ЕС в Белом доме на конференции, посвященной продвижению отечественной продукции, в которой принимали участие представители американской промышленности.

"Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем", - сказал Трамп. При этом президент США в очередной раз подверг критике своих предшественников, из-за которых, по его мнению, страна "теряла рабочие места". По словам Трампа, политика предыдущих президентов была направлена на ведение не "свободной торговли", а "глупой торговли".

"Мы такого больше себе не позволим", - подчеркнул нынешний хозяин Белого дома. Среди основных проблем в торговой сфере он вновь выделил Китай, Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), а также "справедливость в рамках ВТО".

Ранее Трамп уже обещал ввести пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призывал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории США.

Предполагается, что такие планы могут встретить активное противодействие со стороны некоторых представителей американского бизнес-сообщества. В их числе иностранные компании, сотрудничающие с американскими, а также базирующиеся в США компании, которые занимаются реализацией машин, произведенных в других государствах.

По данным Bloomberg, торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на 300 млрд долларов и повлечь за собой ответные меры.

Фото из Flickr/ivo ivanov