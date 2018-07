В мире |

Из-за лесных пожаров в юго-восточной области Греции Аттике погибли 50 человек, 26 тел были обнаружены недалеко от города Рафина к востоку от Афин. Об этом сообщает местный общественный телеканал EPT.

Ранее телеканал сообщал о 156 пострадавших из-за лесных пожаров. Отмечалось, что среди них было 16 детей. Также 11 человек считались пропавшими без вести.

An other summer, an other "Wildfire", an other crisis. +20 dead & +100 wounded in Wildfires near #Athens . A State of Emergency is declared for Attica, the Army & Navy are deployed.. As residents & tourists seek refuge at sea. Cyprus sends 60 firefighters. Keep fighting #Greece .. pic.twitter.com/OBHFXMHiJJ

По имеющейся в данный момент информации, ситуация вышла из-под контроля. Власти ввели в Аттике чрезвычайное положение.

Since last night Eastern Attica is living a great tragedy, today we woke up counting over 50 deaths from the great fires that occurred yesterday evening with several drowning who, in the attempt to save, sailed to the sea pic.twitter.com/RKVBAE40GL