Десятки людей гибнут в Греции из-за пожаров

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В мире | 24 июля 2018 года, 09:25

Из-за лесных пожаров в юго-восточной области Греции Аттике погибли 50 человек, 26 тел были обнаружены недалеко от города Рафина к востоку от Афин. Об этом сообщает местный общественный телеканал EPT.

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Ранее телеканал сообщал о 156 пострадавших из-за лесных пожаров. Отмечалось, что среди них было 16 детей. Также 11 человек считались пропавшими без вести.

По имеющейся в данный момент информации, ситуация вышла из-под контроля. Власти ввели в Аттике чрезвычайное положение.

Греция также направила официальный запрос в Евросоюз об оказании помощи, рассказали в Пожарной службе.

Введение чрезвычайного положения позволяет властям Аттики немедленно направить различные средства в распоряжение пожарных: автобусы для перевозки людей, дополнительные цистерны с водой, строительную технику для рытья траншей и разбора завалов. Губернатор Аттики также участвует в работе координационного органа в центре управления операцией по борьбе с пожарами.

Вокруг Афин в течение дня возникло несколько очагов пожаров, на тушение которых переброшены специалисты из многих регионов страны. Утром возник сильный пожар в районе прибрежного курортного города Кинета (примерно в 50 км к западу от Афин), во второй половине дня заполыхали леса близ городков Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас (к востоку от Афин), а также на склонах горы Пендели (к северу от столицы).

Сильный ветер принес облака дыма в центр Афин, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта в другие воздушные гавани. В ряде мест были перекрыты две автомагистрали, ведущие из Афин. Движение осуществлялось по объездным дорогам. Также частично было нарушено движение пригородных поездов и электричек.

Пожарные сообщили о десятках сгоревших домов в районе Кинеты. Организована эвакуация местных жителей.

Более сложная обстановка сложилась к востоку от столицы. Мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус, выступая в понедельник вечером в прямом эфире телеканала "Антенна", заявил, что лично видел почти 200 сгоревших загородных домов и десятки автомашин. Он также утверждал, что, "конечно, есть и погибшие".

Добавим, в распоряжении МИД нет сведений о пострадавших в лесных пожарах в Греции латвийцах, сообщил передаче телеканала LNT "900 секунд" пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

МИД постоянно поддерживает связь с кризисным центром МИД Греции.

Фото из Twitter/The Constantinopolitan

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