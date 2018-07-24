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Из-за лесных пожаров в юго-восточной области Греции Аттике погибли 50 человек, 26 тел были обнаружены недалеко от города Рафина к востоку от Афин. Об этом сообщает местный общественный телеканал EPT.

Ранее телеканал сообщал о 156 пострадавших из-за лесных пожаров. Отмечалось, что среди них было 16 детей. Также 11 человек считались пропавшими без вести.

An other summer, an other "Wildfire", an other crisis. +20 dead & +100 wounded in Wildfires near #Athens. A State of Emergency is declared for Attica, the Army & Navy are deployed.. As residents & tourists seek refuge at sea. Cyprus sends 60 firefighters. Keep fighting #Greece.. pic.twitter.com/OBHFXMHiJJ — The Constantinopolitan (@ArcheRomaion) 24 июля 2018 г.

По имеющейся в данный момент информации, ситуация вышла из-под контроля. Власти ввели в Аттике чрезвычайное положение.

Since last night Eastern Attica is living a great tragedy, today we woke up counting over 50 deaths from the great fires that occurred yesterday evening with several drowning who, in the attempt to save, sailed to the sea pic.twitter.com/RKVBAE40GL — Eleni ღE.Α (@eleniard) 24 июля 2018 г.

Греция также направила официальный запрос в Евросоюз об оказании помощи, рассказали в Пожарной службе.

Введение чрезвычайного положения позволяет властям Аттики немедленно направить различные средства в распоряжение пожарных: автобусы для перевозки людей, дополнительные цистерны с водой, строительную технику для рытья траншей и разбора завалов. Губернатор Аттики также участвует в работе координационного органа в центре управления операцией по борьбе с пожарами.

Вокруг Афин в течение дня возникло несколько очагов пожаров, на тушение которых переброшены специалисты из многих регионов страны. Утром возник сильный пожар в районе прибрежного курортного города Кинета (примерно в 50 км к западу от Афин), во второй половине дня заполыхали леса близ городков Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас (к востоку от Афин), а также на склонах горы Пендели (к северу от столицы).

Сильный ветер принес облака дыма в центр Афин, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта в другие воздушные гавани. В ряде мест были перекрыты две автомагистрали, ведущие из Афин. Движение осуществлялось по объездным дорогам. Также частично было нарушено движение пригородных поездов и электричек.

Пожарные сообщили о десятках сгоревших домов в районе Кинеты. Организована эвакуация местных жителей.

Более сложная обстановка сложилась к востоку от столицы. Мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус, выступая в понедельник вечером в прямом эфире телеканала "Антенна", заявил, что лично видел почти 200 сгоревших загородных домов и десятки автомашин. Он также утверждал, что, "конечно, есть и погибшие".

Добавим, в распоряжении МИД нет сведений о пострадавших в лесных пожарах в Греции латвийцах, сообщил передаче телеканала LNT "900 секунд" пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

МИД постоянно поддерживает связь с кризисным центром МИД Греции.

Фото из Twitter/The Constantinopolitan