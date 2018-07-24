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Результаты медицинского обследования 33-летнего форварда Криштиану Роналду приятно удивили врачей туринского футбольного клуба "Ювентус", куда португалец недавно перебрался из мадридского "Реала". Об этом сообщает журналист beIN SPORTS Маттео Бонетти.

По данным медиков, физическое состояние ветерана соответствует здоровью 20-летнего мужчины.

В организме Роналду всего 7% жира, хотя в среднем этот показатель для спортсмена его возраста обычно составляет 10-11%.

Кроме того, мышечная масса его тела составляет ровно 50% при нормальном показателе в 46%.

На недавнем чемпионате мира в России Криштиану развил скорость 33,98 км/час - это самый высокий показатель на турнире. Кроме того, у Роналду самый высокий индекс производительности среди всех участников мундиаля.

Роналду 10 июля перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" за 100 миллионов евро. Зарплата форварда в Турине, согласно информации СМИ, составит 30 миллионов евро в год. Как посчитали журналисты, португалец в течение четырех лет будет получать один евро в секунду.

Фото из Flickr/Edward Solomon