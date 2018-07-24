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Любовник поп-музыканта Джорджа Майкла парикмахер Фади Фаваз выдвинул собственную версию смерти артиста.

По словам Фаваза, истинной причиной смерти певца стало самоубийство. Фаваз нашел тело Майкла в его собственном доме, а накануне они повздорили, из-за чего первому пришлось ночевать в машине, передает The Sun.

Как утверждает Фаваз, артист очень сильно переживал кончину матери, которая умерла от рака в 1997 году. Он убил себя в день ее рождения — 24 декабря, при этом ему понадобилось пять попыток, чтобы свести счеты с жизнью.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) умер 25 декабря 2016 года. По официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Источник: life.ru

Фото: twitter.com/fadifawaz