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На Youtube появились ролики с инструкцией Apple о том, как ремонтировать устройства компании. Как сообщают СМИ, они были созданы для внутреннего пользования сотрудниками компании.

"Из любопытства я скачал эти видео, как только увидел. После того как аккаунт опубликовавшего их пользователя отключили, я решил, что их должны увидеть другие люди, поэтому выложил их на YouTube", — рассказал пользователь Арман Хаджи, который обратил внимание на видео.

Всего в интернете появилось 11 видео. На них показано, как с помощью разработанных и запатентованных Apple инструментов и аппаратов самостоятельно отремонтировать гаджеты.

В частности, продемонстрирован способ замены аккумулятора, дисплея, Taptic Engine iPhone X, а также ряд лайфхаков по починке MacBook и iMac Pro.

Источник: life.ru

Фото: Pexels/Gabriel Freytez