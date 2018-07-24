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Художница и активистка FEMEN Оксана Шачко покончила с собой, сообщается на сайте ВВС News Украина со ссылкой на основательницу женского движения Александру Шевченко.

Как рассказала Шевченко, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.

"Точная дата смерти еще неизвестна. Это выявит экспертиза. Но в последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - сообщила Шевченко, которая, как и Шачко, в последние годы живет во Франции.

По ее словам, погибшая оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Информацию о самоубийстве Шачко также подтвердила активистка FEMEN Инна Шевченко. Вместе с тем, на официальном сайте движения каких-либо сообщений по этому поводу нет.

FEMEN - изначально украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания. Часто они носят цветочный венок - традиционный головной убор украинских девушек. Оксана Шачко считается одной из основательниц движения вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол. Также существует мужское движение FEMEN под названием "Креативная молодежь плюс".

Источник: interfax.ru

Фото: youtube.com/watch?v=pX2v2LmX0A4