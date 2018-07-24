В Париже покончила с собой одна из основательниц FEMEN (7)

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В мире | 24 июля 2018 года, 14:17

Художница и активистка FEMEN Оксана Шачко покончила с собой, сообщается на сайте ВВС News Украина со ссылкой на основательницу женского движения Александру Шевченко.

Как рассказала Шевченко, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.

"Точная дата смерти еще неизвестна. Это выявит экспертиза. Но в последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - сообщила Шевченко, которая, как и Шачко, в последние годы живет во Франции.

По ее словам, погибшая оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Информацию о самоубийстве Шачко также подтвердила активистка FEMEN Инна Шевченко. Вместе с тем, на официальном сайте движения каких-либо сообщений по этому поводу нет.

FEMEN - изначально украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажными акциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания. Часто они носят цветочный венок - традиционный головной убор украинских девушек. Оксана Шачко считается одной из основательниц движения вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол. Также существует мужское движение FEMEN под названием "Креативная молодежь плюс".

Источник: interfax.ru

Фото: youtube.com/watch?v=pX2v2LmX0A4

Комментарии 7
Ъ46 минут назад
или правду,одной тварью меньше.
3
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Эээ37 минут назад
Почему остальных не пригласила присоединиться?
Не хорошо получилось!
1
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ss49 минут назад
о покойниках или хорошо или никак. значит никак.
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