В мире |

Несколько человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного разрушением дамбы в Лаосе, сообщает местное агентство KPL.

По информации агентства, катастрофа произошла в понедельник в районе Санамксай. После разрушения строящейся гидроэнергетической дамбы, а именно ее дополнительной плотины, произошло наводнение, в результате которого пострадали шесть деревень.

Сообщается, что более 1,3 тысячи семей (6,6 тысячи человек) остались без крова.

Премьер-министр Тхонглун Сисулит отложил запланированное на август ежемесячное заседание правительства и направился вместе с министрами и другими чиновниками на место происшествия, чтобы контролировать поисково-спасательную операцию в районе наводнения.

Источник: ria.ru

Фото: ©Liu Ailun globallookpress.com