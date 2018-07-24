Еврокомиссия поможет Греции в тушении пожаров
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер направил письмо премьеру Греции Алексису Ципрасу, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожарах в стране и сообщил, что еврокомиссар по кризисному регулированию направится в Афины для координации со структурами гражданской обороны.
Скан письма опубликовал в своем аккаунте в Twitter официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"С тяжелым сердцем узнал о гибели множества людей в разрушительных пожарах в Греции. От имени Еврокомиссии хочу выразить искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Все будет сделано, чтобы предоставить помощь сегодня, завтра и столько, сколько понадобится", — говорится в письме.
"Активизирован механизм европейской солидарности. Комиссар на пути в Афины в консультации с органами гражданской защиты", — подтвердил официальный представитель ЕК Схинас.
Свою поддержку Афинам также выразил глава Евросовета Дональд Туск.
"Европа будет поддерживать греческих друзей в эти трудные времена. Помощь в пути из нескольких стран ЕС", — сообщил он в своем аккаунте Twitter, выразив соболезнования в связи с жертвами.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com