Трамп назвал США свиньей-копилкой, которую опустошили
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские пошлины замечательны.
«Пошлины замечательны! Либо страна, которая несправедливо относилась к Соединенным Штатам в торговле будет придерживаться честной сделке, либо она попадет под удар пошлин», — написал Трамп в твиттере.
Он также напомнил, что США – это «свинка-копилка», которую опустошили.
Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.
Ранее Трамп сообщил, что готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд.
Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $200 млрд.