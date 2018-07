В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские пошлины замечательны.

«Пошлины замечательны! Либо страна, которая несправедливо относилась к Соединенным Штатам в торговле будет придерживаться честной сделке, либо она попадет под удар пошлин», — написал Трамп в твиттере.

Он также напомнил, что США – это «свинка-копилка», которую опустошили.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!