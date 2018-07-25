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В Лос-Анджелесе госпитализировали певицу Деми Ловато. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник. По данным портала, певица попала в больницу из-за передозировки героином.

Как сообщает ABC News, по словам представителя певицы, она пришла в себя.

«Деми пришла в себя и с ней ее семья, которая хочет выразить благодарность всем за их любовь, молитвы и поддержку. Сообщавшаяся информация некорректна, и они просят сохранять их приватность и не распространять слухи, так как ее здоровье и восстановление сейчас наиболее важны», — подчеркнул представитель Ловато.

При этом Ловато в течение многих лет боролась с злоупотреблением наркотических веществ.