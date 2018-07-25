В США госпитализирована певица Деми Ловато
В мире | 25 июля 2018 года, 07:08
В Лос-Анджелесе госпитализировали певицу Деми Ловато. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник. По данным портала, певица попала в больницу из-за передозировки героином.
Как сообщает ABC News, по словам представителя певицы, она пришла в себя.
«Деми пришла в себя и с ней ее семья, которая хочет выразить благодарность всем за их любовь, молитвы и поддержку. Сообщавшаяся информация некорректна, и они просят сохранять их приватность и не распространять слухи, так как ее здоровье и восстановление сейчас наиболее важны», — подчеркнул представитель Ловато.
При этом Ловато в течение многих лет боролась с злоупотреблением наркотических веществ.
Источник: Газета.ru