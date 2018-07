В мире |

В крупнейших за последнее десятилетие лесных пожарах на юго-востоке Греции погибли десятки человек. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 74 человек. Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами.

Многие из погибших не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.

Сила ветра достигает 100 километров в час, и огонь распространяется с большой скоростью.

Forest fires raged uncontrolled in several places across Greece, destroying homes, disrupting major transport links and sending people fleeing for their lives https://t.co/yXMMxWw5tf pic.twitter.com/qvHDUoVZ1Y — Reuters Top News (@Reuters) 24 июля 2018 г.

Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей.

Please, regardless of your nationality or religion, please pray for all those people's lives in Greece. Huge fires burned down their houses and fortune and even threaten their lives. Please pray for us#PrayForGreece pic.twitter.com/4Gaoh4p4GX — ~El mariachi (@thalitsachan) 24 июля 2018 г.

Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.

Тем, кому удалось добежать до мелководья на побережье, говорят, что пламя надвигалось, как будто по ним стреляли из огнеметов.

"Мы побежали к морю, гонимые огнем. Наши спины почти уже горели, когда мы нырнули в воду", - рассказал Рейтер один из выживших Костас Лаганос.

"Это было похоже на Помпеи", - говорит пострадавший.

Мати расположена в районе Рафина, популярном среди греческих туристов. Летом сюда приезжают пенсионеры и дети.

Многие дороги и другие возможные пути эвакуации были заблокированы огнем. В соцсетях уже появились видеозаписи людей в автомобилях, пытающихся проехать через густой дым.

My heart goes out to all affected by the forest fires in Greece. I can only imagine the fear felt by those caught up in the fires and my condolences to those who lost family and friends in the fires with at least 60 killed and 100 injured.#Greecefires pic.twitter.com/1JVKCLk3AO — Dr Zuleyha Keskin (@DrZuleyhaKeskin) 24 июля 2018 г.

Один из выживших Никос Ставринидис в интервью Эй-би-си рассказывал, как ощущался жар от огня в машине, и это несмотря на кондиционер.

"Мы ехали по дороге в сторону клубов дыма, и вдруг языки пламени появились прямо рядом с машиной. Все дома на холме вдоль дороги были полностью сожжены". - говорит он.

"Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль", - сказал журналистам премьер-министр Греции Алексис Ципрас, добавив, что в стране мобилизованы все экстренные службы.

Политик отменил намеченный визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. В регионе Аттика на юге Греции, к которому относятся и Афины, объявлено чрезвычайное положение, по всей стране объявили трехдневный траур.

"Сегодня Греция скорбит", - сказал Ципрас.

Больше всего погибших обнаружено в Мати - деревне, расположенной в 40 км к северо-востоку от Афин. Деревня была отрезана от дорог стеной огня; те, кто пытался выехать из зоны бедствия, сгорели в машинах, те, кто остался, были настигнуты огнем у себя дома.

Более 170 человек получили различные травмы. Среди пострадавших - по меньшей мере 16 детей.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее обгоревшие дома, клубы дыма в оранжевом небе и людей, пытающихся спастись от огня.

A human tragedy unfolds in Greece as at least 76 people have been confirmed dead from the lethal fires that are still raging around Athens. pic.twitter.com/d85wpUUy7W — Ioannis Chatzopoulos (@itchatzo) 24 июля 2018 г.

"В восточной части Аттики настоящий ад. Сотни домов и автомобилией сожжены. Я добрался до места, где, по словам полиции, погибли множество людей. Все было в клубах дыма и в тумане. Вокруг стоял ужасный запах. Большинство из погибших были туристами, которые пытались найти какое-то укрытие. Я своими глазами видел языки пламени на деревьях и столбах линии электроснабжения. Вскоре после этого полиция закрыла доступ в это район для всех кроме спасателей", - рассказал местный журналист Костас Кукумакас.

Our prayers go to Greece and everyone effected in the wild fire we stand beside you pic.twitter.com/eq0PONGfvw — Hafedh Al Ghannami (@Hafedh955) 24 июля 2018 г.

Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.

Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами.

Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

Температура воздуха в Греции в ближайшие дни вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.

Причины пожаров пока неизвестны. Прокуроры Верховного суда начали расследование. Некоторые представители властей не исключили, что пожары были вызваны поджогами.

По словам представителя правительства Димитриса Цанакопулоса, лесные пожары начались одновременно в трех местах неподалеку от Афин.

Афины обратились к США предоставить им беспилотники, чтобы отслеживать "подозрительные передвижения", добавил Цанакопулос.

Pray all for Greece... Many victims, people not found yet, huge disaster by fire! Rafina, is almost burn out, huge distances full of pain...Pray for all these souls in my country!... Bb pic.twitter.com/h3renW7JLi — Dalia (@Dalia4934) 24 июля 2018 г.

